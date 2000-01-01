РФ раскритиковала предложение США в СБ ООН

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что представитель Москвы в Совете безопасности ООН раскритиковал предложение Соединенных штатов ввести санкции против трех компаний по подозрению в сотрудничестве с Северной Кореей вопреки запрету. Одной из предложенных компаний стала российская "Агросоюз".
"Отторжение вызывают и ставшие уже нормой "нажимные" методы работы в СБ ООН и его вспомогательных органах делегации США, пытающейся продавить в режиме искусственного цейтнота угодные ей решения без должного учета мнения других членов. Налицо также стремление американцев "освятить" авторитетом Комитета СБ ООН 1718 только что введенные ими под надуманными предлогами аналогичные односторонние рестрикции", - сообщили в пресс-службе МИДа.
Представитель ведомства утверждает, что попытка США продолжать давление на Сеул несмотря на начало нормализации отношений вызывает непринятие со стороны Москвы. Кроме того, в Министерстве раскритиковали намерение отменить санкции против Северной Кореи лишь после полной денуклеаризации.
"Новые санкционные заходы США не только не способствуют оздоровлению атмосферы российско-американских отношений, но также идeт вразрез с логикой разрядки напряженности вокруг КНДР", - добавили в ведомстве.
Ранее США наложили ограничения на российскую компанию "Агросоюз", которая по доказательствам Вашингтона, сотрудничала с Северной Кореей, китайскую компанию Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейскую Korea Ungum Corporation. Кроме того, в список санкционных личностей попал выходец из КНДР 1971 года рождения, который живет в Москве.
Премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня заявил, что ужесточение санкций Соединенными Штатами будет приравниваться к экономической войне и Вашингтон, по его словам, знает об этом.