Иран приветствует усилия Франции по спасению ядерной сделки
Исламская Республика приветствует усилия Франции по спасению ядерной сделки 2015 года, заявил в среду официальный представитель МИД Ирана во время посещения Тегерана главным дипломатическим советником президента Франции Эммануила Макрона с целью проведения переговоров.
"Пресс-секретарь Аббас Мусави приветствовал роль Франции в снижении напряженности и реализации соглашения и сказал: "Французы являются частью усилий... по сохранению ядерной сделки", сообщает государственное информационное агентство IRNA.
Напомним, главный дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона посетил Тегеран, чтобы встретиться с иранскими официальными лицами для преодоление растущей напряженности в отношениях с Ираном из-за его несоблюдения ядерного соглашения с мировыми державами.
По словам анонимных источников, Эммануэль Бонн отправился в иранскую столицу "в поисках путей возобновления диалога".