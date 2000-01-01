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Иран приветствует усилия Франции по спасению ядерной сделки | Фото:10.07 13:21   MIGnews.com

Иран приветствует усилия Франции по спасению ядерной сделки

Исламская Республика приветствует усилия Франции по спасению ядерной сделки 2015 года, заявил в среду официальный представитель МИД Ирана во время посещения Тегерана главным дипломатическим советником президента Франции Эммануила Макрона с целью проведения переговоров.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"Пресс-секретарь Аббас Мусави приветствовал роль Франции в снижении напряженности и реализации соглашения и сказал: "Французы являются частью усилий... по сохранению ядерной сделки", сообщает государственное информационное агентство IRNA.

Напомним, главный дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона посетил Тегеран, чтобы встретиться с иранскими официальными лицами для преодоление растущей напряженности в отношениях с Ираном из-за его несоблюдения ядерного соглашения с мировыми державами.

По словам анонимных источников, Эммануэль Бонн отправился в иранскую столицу "в поисках путей возобновления диалога".


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