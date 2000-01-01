10.05 16:17 MIGnews.com

Бахрейн выразил поддержку Израилю

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Все страны региона, включая Израиль, имеют право реагировать на иранскую агрессию. Об этом заявил министр иностранных дел шейх Халед бен Ахмед Аль Халифа.Выражая таким образом редкую поддержку военной операции Израиля в Сирии, глава МИД Бахрейна написал в своем микроблоге Twitter:"Пока Иран сохраняет действующий статус-кво в отношении своих сил и ракет в регионе, любая страна, включая Израиль, имеет право защищаться".Бахрейн осудил Тегеран после того иранской атаки части Голанских высот, совершенный накануне вечером.