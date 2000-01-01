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10.05 16:17   MIGnews.com

Бахрейн выразил поддержку Израилю

Все страны региона, включая Израиль, имеют право реагировать на иранскую агрессию. Об этом заявил министр иностранных дел шейх Халед бен Ахмед Аль Халифа.
Выражая таким образом редкую поддержку военной операции Израиля в Сирии, глава МИД Бахрейна написал в своем микроблоге Twitter:

"Пока Иран сохраняет действующий статус-кво в отношении своих сил и ракет в регионе, любая страна, включая Израиль, имеет право защищаться".

Бахрейн осудил Тегеран после того иранской атаки части Голанских высот, совершенный накануне вечером.
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