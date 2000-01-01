10.04 09:48 MIGnews.com
В Майами побоялись отмечать День независимости Израиля
Все мероприятия, связанные с празднованием семидесятой годовщиной со дня основания Государства Израиль, в Майами отменяются.
Об этом говорится в заявлении, обнародованном правозащитной группой Florida-Israel Friendship League, сообщает во вторник, 10 апреля The Times of Israel
.
Согласно заявлению, причиной такого решения являются опасения по поводу общественной безопасности. Однако правозащитники не стали уточнять, идет ли речь о каких-то конкретных угрозах.
Отметим, что течение предыдущих одиннадцати лет Florida-Israel Friendship League ежегодно устраивала в Майами празднование Дня независимости Израиля.
Между тем, в других городах Флориды члены еврейской общины этого американского штата не собираются отказываться от праздничных мероприятий, запланированных на следующую неделю.
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