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В Майами побоялись отмечать День независимости Израиля | Фото:10.04 09:48   MIGnews.com

В Майами побоялись отмечать День независимости Израиля

Все мероприятия, связанные с празднованием семидесятой годовщиной со дня основания Государства Израиль, в Майами отменяются.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном правозащитной группой Florida-Israel Friendship League, сообщает во вторник, 10 апреля The Times of Israel.

Согласно заявлению, причиной такого решения являются опасения по поводу общественной безопасности. Однако правозащитники не стали уточнять, идет ли речь о каких-то конкретных угрозах.

Отметим, что течение предыдущих одиннадцати лет Florida-Israel Friendship League ежегодно устраивала в Майами празднование Дня независимости Израиля.

Между тем, в других городах Флориды члены еврейской общины этого американского штата не собираются отказываться от праздничных мероприятий, запланированных на следующую неделю.
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