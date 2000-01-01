10.04 07:15 MIGnews.com

США и союзники - на грани удара по Сирии

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По сообщению агентства Reuters, американские официальные лица заявили, что США и “ряд других государств” готовят ответ на химическую атаку в Дума.Reuters пишет, что военные передали президенту Дональду Трампу список возможных целей для ударов по Сирии.Сам Трамп заявил, что не потерпит “зверств” подобных химической атаке в Дума.После заседания американского кабинета минувшим вечером Трамп заявил репортерам: “Мы не можем позволить подобного рода зверств. Не можем позволить. Мы не откажемся ни от каких вариантов. Будь то Россия, будь то Иран, будь то, Сирия, или все они, вместе взятые, мы найдем, что делать, и ответ будет получен очень скоро”.На вопрос о том, какова роль России в произошедшем Трамп был вынужден ответить, что президент РФ Владимир Путин ”может” нести ответственность за действия Асада. Трамп сказал: “Может быть. И если он несет ответственность, это будет очень жестко. Очень. Все платят свою цену. Он и все остальные заплатят”.Заявления Трампа стали первыми официальными комментариями с момента атаки, в результате которой убиты десятки гражданских лиц. В воскресенье Трамп выпустил твит, в котором он предупредил, что те, кто учинил эту бойню “заплатят очень большую цену”.Между тем, премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что ее страна готова предпринять “любые действия” в Сирии после применения отравляющих газов в Сирии.Мэй, находящаяся с визитом в Швеции заявила: “То, что мы делаем сейчас - это оценка, вместе с нашими союзниками, произошедшего в Сирии. Там произошла совершенно варварская атака. И совершенно ясно, что ответственность лежит на режиме Асада, это еще один пример того, как брутально он обращается с собственным народом. И всем должно быть ясно, что те, кто за этим стоит, будут привлечены к ответственности. Мы работаем, вместе с нашими союзниками над любыми необходимыми действиями”.