Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Правительство изложит БАГАЦу свой план борьбы с мигрантами | Фото:10.04 13:24   MIGnews.com

Правительство изложит БАГАЦу свой план борьбы с мигрантами

Представители правительства обязаны проинформировать Высший суд справедливости о возможности депортации тысячи африканских мигрантов после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что сделка с Руандой не состоялась.

Об этом во вторник, 10 апреля сообщает The Times of Israel.

Отметим, что заседание суда запланировано на сегодня.

После того как было сорвано выполнение договоренностей с Руандой – страной, согласившейся принять высылаемых мигрантов, судьи потребовали от государства предоставить отчет о ситуации. В первую очередь речь идет об аналогичном соглашении с правительством Уганды.

Издание уточняет, что после неоднократных задержек государство подробно изложит свой план борьбы с преимущественно суданскими и эритрейскими мигрантами.

Информационный ресурс Hadashot TV еще в воскресенье сообщал, что правительство с большой вероятностью сообщит Высшему суду справедливости, что нелегалов отправят в Уганду в соответствии с достигнутой договоренностью.

Напомним, правозащитные организации оспаривают в БАГАЦе правомочность высылки африканских граждан, прибывших в Израиль нелегально или подавших прошение о предоставлении убежища.

Согласно графику судебных заседаний, после того как отчет государственных структур будет представлен в суде, истцы получат возможность в тот же день передать судьям свою реакцию на него.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:27
Израильский провайдер предлагает пакет связи на всю жизнь
12:51
Трамп принимает катарского эмира
12:28
Министр Беннет вступился за военнослужащих
12:15
Посла Израиля в Москве вызвали в МИД России
12:01
Лидер Исламского джихада - в коме
11:51
Fox адаптирует израильское шоу о межрасовой семье
11:24
Политики требуют от ЦАХАЛа большей моральности
11:09
Каирский болельщик приедет на ЧМ-2018 на велосипеде
10:49
Мири Регев сравнила оппозицию с движением BDS
10:25
В результате израильской атаки убиты 7 иранских советников
10:24
ХАМАС угрожает: акции протеста будут продолжаться
10:22
После введения санкций российский рынок рухнул
09:48
В Майами побоялись отмечать День независимости Израиля
09:24
Генпрокуратура сравнила Скрипаля, Литвиненко и Березовского
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus