Правительство изложит БАГАЦу свой план борьбы с мигрантами

Отметим, что заседание суда запланировано на сегодня.
После того как было сорвано выполнение договоренностей с Руандой – страной, согласившейся принять высылаемых мигрантов, судьи потребовали от государства предоставить отчет о ситуации. В первую очередь речь идет об аналогичном соглашении с правительством Уганды.
Издание уточняет, что после неоднократных задержек государство подробно изложит свой план борьбы с преимущественно суданскими и эритрейскими мигрантами.
Информационный ресурс Hadashot TV еще в воскресенье сообщал, что правительство с большой вероятностью сообщит Высшему суду справедливости, что нелегалов отправят в Уганду в соответствии с достигнутой договоренностью.
Напомним, правозащитные организации оспаривают в БАГАЦе правомочность высылки африканских граждан, прибывших в Израиль нелегально или подавших прошение о предоставлении убежища.
Согласно графику судебных заседаний, после того как отчет государственных структур будет представлен в суде, истцы получат возможность в тот же день передать судьям свою реакцию на него.