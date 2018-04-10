Обратный отсчет: американские силы стягиваются к Сирии
По сообщениям в международной прессе, в атаке против режима Асада, в ответ на применение им химического оружия в Дума примут участие военные корабли и ВВС США, Британии и Франции.
На настоящий момент атака задерживается только потому, что союзникам необходимо сконцентрировать необходимые силы на плацдарме, с которых возможно нанесение ударов по целям на территории Сирии.
На настоящий момент в непосредственной близости от Сирии находится только один американский военный корабль - ракетный эсминец Шестого Флота USS Donald Cook, покинувший Кипр 9 апреля и направившийся к сирийскому побережью.
Также сообщается о том, что с Кипра в направлении Сирии вылетел разведывательный самолет Boeing RC-135V . Самолет входит в состав 55-го Крыла ВВС США, задачей которого является сбор и обработка разведывательной информации, а также ведение радиоэлектронной войны.
Наблюдатели сообщают о том, что в небе над Кипром утром 10 апреля замечены три американских истребителя-бомбардировщика F-15E, из 48-го авиационного крыла постоянно базирующегося в Британии.
Ударная группировка во главе с большим десантным кораблем USS Iwo Jima, в марте этого года принявшая участие в совместных с Израилем маневрах в Хайфе, в настоящий момент находится между Персидским заливом и Индийским океаном. Ей потребуется несколько дней на то, чтобы войти в Красное море и занять позиции, с которых возможны атаки против Сирии.
Авианосная группа авианосца Harry S. Truman выйдет в направлении Ближнего востока 11 апреля и ей потребуется минимум пять дней для того, чтобы достигнуть зоны атаки.
Другой причиной задержки является желание президента США Дональда Трампа организовать участие в атаках союзников, в первую очередь, Франции и Британии, и, по возможности, других западных государств.
Французский авианосец Charles de Gaulle находится сейчас в доках на ремонте, который займет много месяцев. В то же время, группа французских военных летчиков и летного персонала, общей численностью в 350 человек, прибыла на борт американского авианосца USS George H.W. Bush, и, теоретически, может принять участие в ударах по Сирии.
Трамп намерен воспользоваться химической атакой в Сирии для нанесения мощного удара по иранскому военному присутствию в Сирии. Такая акция может стать базой для совместных военных действий западной коалиции против иранских ядерной и баллистических программ.
Другими словами, речь идет не об ограниченной одноразовой акции. как это случилось в ходе американских атак крылатыми ракетами почти год назад, но о серии атак против баз “Оси Сопротивления”, которые могут продлиться на протяжении всего апреля - и позже.
Израиль. со своей стороны, как представляется. воспользовался создавшейся в связи с химическими атаками в Дума для нанесения ударов по секретным иранским военным объектам в Сирии. По данным в арабской прессе. уничтожен сверхсекретный иранский контрольный центр на авиабазе Т4. Арабы утверждают, что точные координаты центра были переданы израильтянам одним из российских офицеров в Сирии. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Израиль атаковал секретный иранский центр в Т4".