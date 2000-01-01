10.02 20:50 MIGnews.com

Кац: Тиби призывал к убийству бойцов ЦАХАЛ и евреев

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Депутат "Объединенного Арабского Списка" Ахмад Тиби "призвал убивать и ранить солдат ЦАХАЛ, поселенцев и евреев".Такое заявление сделал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в интервью радиостанции "103 FM"."Во время Второй интифады я был молодым депутатом парламента, а Ахмад Тиби и его друзья всегда мелькали в средствах массовой информации, призывая к убийству и нанесению ущерба солдатам ЦАХАЛ, поселенцам и евреям. Тогда я инициировал закон, поправку к разделу о выборах в Кнессет, и добавил раздел, в котором говорится, что партия или частное лицо, которое прямо или косвенно поддерживает вооруженную борьбу террористической организации или вражеской страны против Израиль, не может баллотироваться в Кнессет", – отметил он.По словам Каца, ему нужно было сделать их дисквалификацию зависимой от согласия Верховного суда, чтобы получить поддержку левых. На вопрос о том, верит ли глава МИД в то, что лидер НДИ Авигдор Либерман согласится сесть за один стол с Тиби, он ответил следующее:"Он сказал, что Нетаниягу – это не вариант, и он пойдет с Ганцем. Без Объединенного списка и Ахмада Тиби у Ганца нет правительства", – подчеркнул он.