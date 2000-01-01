10.02 20:05 MIGnews.com

"Ситуация в Сирии становится все сложнее"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Депутат кнессета Ксения Светлова (Сионистский лагерь), член комиссии кнессета по иностранным делам и обороне, эксперт по Ближнему Востоку: "Ситуация в Сирии становится все сложнее. Израилю не хватает последовательной политики, четкой и самостоятельной линии по противостоянию с новым соседом на северных границах, - с Ираном.Стратегии, которая будет основана не на вере в то, что "российский хозяин" в Сирии будет заботиться о соблюдении интересов Израиля на наших границах. Правительство должно было готовиться к подобному развитию событий, и сейчас драгоценное время потеряно. Но лучше поздно, чем никогда.Впервые с 1982 года израильский самолет был подбит, судя по всему, сирийскими ПВО.Ракета, которая сбила самолет, была выпущена ПВО российского производства, что ставит под вопрос объективность теплых отношений и многочисленных визитов в Москву.От наших союзников в США мы ждем однозначных заявлений и действий относительно происходящего в Сирии, - ситуация в стране чересчур сложна, чтобы США удалились оттуда, и израильский МИД должен объяснить это Вашингтону.Выражаю полную поддержку солдатам и офицерам ЦАХАЛа, стоящим на страже северных границ страны. Желаю скорейшего выздоровления раненным сегодня утром летчикам".