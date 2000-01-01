10.01 10:10 MIGnews.com

Дуда о дне памяти жертв Холокоста: почему Иерусалим?

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Президент Польши Анджей Дуда разочарован тем, что пятый Всемирный форум по Холокосту проводится в Яд Вашем в Иерусалиме, а не в Освенциме в Польше. Его замечания прозвучали на ханукальном мероприятии в Варшаве в среду вечером, 8 января.Дуда сказал, что он был "изумлен" тем, что его пригласили на мероприятие в Иерусалиме, посвященное 75-й годовщине освобождения Освенцима. Однако он отказался, так как ему не дадут возможности выступить на форуме."Для меня это именно здесь, в Польше, на нашей земле сегодня, оккупированной тогда нацистской Германией, где развеян этот пепел. Это место огромного символизма", - сказал он. "В глубине души я считаю, что это подходящее место, лучшее. МНе кажется, что нельзя лишать это место его памяти, перенося его куда-то еще."Польский президент заявил, что находясь в Освенциме, где "очень холодно ... усиливает чувство гравитации". "Этот застывший холод заставляет по-настоящему понять ужас этого места"."Такова была судьба великой европейской еврейской общины. Такова была и судьба трех миллионов польских граждан еврейской национальности, которые были убиты во время Холокоста", - заявил он.Польша проведет свою собственную церемонию в Освенциме в Международный день памяти жертв Холокоста 27 января. Дуда сказал, что он надеялся, что это событие будет "знаменательным" и «послужит сильным сигналом для всего мира".