10.01 08:22 MIGnews.com
Иран отреагировал на утверждения, что Боинг сбили ракетой
Председатель Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде прокомментировал информацию о том, что Боинг-737 компании МАУ был сбит ракетой.
По его словам, такая информация всего лишь "нелогичные слухи".
"С научной точки зрения невозможно, чтобы ракета попала в украинский самолет, и такие слухи нелогичны", — сказал Абедзаде.
По его словам, в случае попадания снаряда или ракеты Боинг имел бы свободное падение.
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