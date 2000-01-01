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Иран отреагировал на утверждения, что Боинг сбили ракетой 10.01 08:22   MIGnews.com

Иран отреагировал на утверждения, что Боинг сбили ракетой

Председатель Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде прокомментировал информацию о том, что Боинг-737 компании МАУ был сбит ракетой.

По его словам, такая информация всего лишь "нелогичные слухи".

"С научной точки зрения невозможно, чтобы ракета попала в украинский самолет, и такие слухи нелогичны", — сказал Абедзаде.

По его словам, в случае попадания снаряда или ракеты Боинг имел бы свободное падение.


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