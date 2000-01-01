Рафи Перец угодил в новый гомофобный скандал

Министр образования Рафи Перец, раввин Рафи Перец в очередной раз не удержался от гомофобных высказываний, из-за чего навлек на себя гнев ЛГБТ-сообщества.
Это произошло из-за его интервью газете "Едиот ахронот", во время которого он ответил на вопрос: как бы поступил в том случае, если один из его детей оказался гомосексуалом. Об этом сообщает The Times of Israel.
"Слава Богу, мои дети росли естественным и здоровым образом. Они строят свои семьи в согласии с еврейскими ценностями, а я не занимаю себя размышлениями по поводу, "что было бы, если бы..." В религиозной общественности, которая живет согласно Торе, нормальная семья – это мужчина и женщина. Не нужно стыдиться того, что мы живем таким естественным образом", – сказал Перец.
За подобный ответ на министра образования обрушился шквал критики в сети. Например, в организации "Гордые отцы" его обозвали "мракобесом, расистом и гомофобом". Не обошли стороной скандал и политики.
"Кто ты такой, чтобы рассказывать мне, как жить своей жизнью", – возмутился лидер партии Мерец Ницан Горовиц в Twitter, обозвав Переца "презренным человеком", который "потворствует крайне правым в преддверии всеобщих выборов".
Не остался в стороне и лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц, отметив, что система образования Израиля должна уважать всех детей вне зависимости от их религии, национальности и сексуальной ориентации.