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Перец-Либерману: ты расист | Фото:09.12 17:45   MIGnews.com

Перец: Либерман – расист

В понедельник, 9 декабря, Амир Перец обвинил главу НДИ Авигдора Либермана в расизме.

Это произошло на заседании фракции, передает Walla.

"Есть только один человек, который несет ответственность за тот факт, что мы находимся на пороге третьих выборов: его зовут Авигдор Либерман. Он привнес такую ненависть и такой расизм, каких не знала политическая система", – сказал Перец.

По его словам, Либерман накладывает "вето на арабов и ультраортодоксов" и отвергает пласты общества, "выдавая это под соусом единства в народе". "Это совершенно недопустимо", – резюмировал Перец.


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