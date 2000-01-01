09.12 17:45 MIGnews.com

Перец: Либерман – расист

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В понедельник, 9 декабря, Амир Перец обвинил главу НДИ Авигдора Либермана в расизме.Это произошло на заседании фракции, передает Walla."Есть только один человек, который несет ответственность за тот факт, что мы находимся на пороге третьих выборов: его зовут Авигдор Либерман. Он привнес такую ненависть и такой расизм, каких не знала политическая система", – сказал Перец.По его словам, Либерман накладывает "вето на арабов и ультраортодоксов" и отвергает пласты общества, "выдавая это под соусом единства в народе". "Это совершенно недопустимо", – резюмировал Перец.