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Лидера французский левых наказали за запугивание | Фото:10.12 03:10   MIGnews.com

Лидера французских левых наказали за запугивание

Суд назначил лидеру левой партии "Непокоренная Франция" Жану-Люку Меланшон условный тюремный срок на три месяца и штраф в размере 8000 евро за запугивание чиновников.

По данным ВВС, он угрожал людям, которые расследуют финансирования его партии.

В октябре 2018 года прокуроры проводили обыски в офисах и в доме политика. Позже появилось видео, на котором Меланшон толкал полицейского и кричал "Я – республика". Более того, он пытался прорваться в партийный штаб вместе с соратниками.

Меланшон возглавляет партию "Непокоренная Франция" и поддерживает акции протеста "желтых жилетов". Он баллотировался на президентских выборах 2017 года и набрал 19,5% голосов в первом туре.

Парижская прокуратура расследовала нарушения в финансировании избирательной кампании Меланшона и подозрения в том, что его партия неправильно использовала средства ЕС, нанимая помощников в парламенте. Дело было передано следственным судьям.


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