09.12 13:07 MIGnews.com

Нир Баркат: Саар ударил Нетаниягу ножом в спину

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Депутата Кнессета и бывший мэр Нир Баркат дал большое интервью израильской газете Исраэль Ха Йом.Интервью было посвящено, большей частью, политическим амбициям Барката.Баркат заявил: “Я поддерживаю премьер-министра Нетаниягу, и я хочу, чтобы он продолжил занимать свой пост. Я буду стоять рядом с ним, а не против него. Но если он уйдет, я верю в то, что мой опыт жизни превышает все, что есть у других членов Ликуда. Я верю, что я проведу выбору и одержу победу”.Баркат сообщил о том, что накопил достаточно опыта для того, чтобы занять самую высокую должность в стране: “Иерусалим - микрокосм Израиля. Пост мэра Иерусалима - одна из наиболее трудных должностей в структуре государственного управления. Нет такой проблемы в стране, которой не оказалось бы на столе мэра Иерусалима. Эта работа требует от вас понимания всех этих проблем. Я очень хорошо знаком и с арабским сектором, и с ультра-ортодоксами, я знаком с тем, как работают министерства и как функционирует Кнессет”.Баркат продолжил: “Я пришел с богатейшим багажом опыта - военного, в хай-теке, опыта решения сложных проблем Иерусалима. Я могу находить нестандартные решения и подходить к вызовам по другому. Я предложу новые решения старых проблем, и я сфокусирован на моих способностях принести изменения стране”.Саару напомнили про то, что он был членом партии Кадима. Он ответил: “Я вырос в доме, в котором не говорили о политике. Я был членом лагеря Шарона в Ликуде, и когда он основал Кадиму - я перешел туда, в качестве члена национального лагеря. После этого я перешел в Ликуд и с тех пор, в течение последних десяти лет поддерживаю связь с Нетаниягу”.Баркат подверг резкой критике Гидеона Саара, бросившего вызов Биньямину Нетаниягу. Баркат сказал: “Саар попытался совершить путч против Нетаниягу - даже в те дни, когда тот пытался сформировать правительство. Чего он добивается - показать. что у нас есть раненый и кровоточащий лидер? Саар ударил его ножом в спину - и несколько раз повернул нож. Нельзя такие вещи делать. Исходя из моего опыта в ЦАХАЛе и в бизнесе, мы должны заняться страной, мы должны придерживаться хороших еврейских ценностей. Куда все это подевалось?”Баркат поведал: “Я плакал, когда увидел реакцию Нетаниягу на решение юридического советника правительства о вынесении обвинений против него. Мне было очень трудно и я думал о том, как я могу помочь Нетаниягу, также как и подавляющее большинство ликудников, увидевших, как их заслуженный лидер ранен и и обижен”.