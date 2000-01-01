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Эрдоган поговорил с Путиным о Сирии: что известно | Фото:09.11 23:08   MIGnews.com

Эрдоган поговорил с Путиным о Сирии: что известно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным события в Сирии.

Об этом сообщили в администрации турецкого лидера вечером, 9 ноября.

"В ходе переговоров обсуждались события, связанные с Сирией, лидеры также подтвердили приверженность сочинскому меморандуму, который подписан 22 октября", – сказано в сообщении.

Уточняется, что в ходе переговоров лидеры двух стран также обсудили шаги, которые необходимо предпринять для увеличения торгового оборота.

Тем временем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что состоялся телефонный разговор по поводу Сирии. "Да, это так", – цитирует его слова российское агентство "Интерфакс".

"Акцентирована важность продолжения скоординированных шагов по стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии при строгом соблюдении принципов ее территориальной целостности, суверенитета и единства", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Сочинский меморандум был подписан Путиным и Эрдоганом 22 октября. Речь в нем шла о договоренности вести совместное патрулирование на севере Сирии.


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