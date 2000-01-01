09.11 23:08 MIGnews.com

Эрдоган поговорил с Путиным о Сирии: что известно

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным события в Сирии.Об этом сообщили в администрации турецкого лидера вечером, 9 ноября."В ходе переговоров обсуждались события, связанные с Сирией, лидеры также подтвердили приверженность сочинскому меморандуму, который подписан 22 октября", – сказано в сообщении.Уточняется, что в ходе переговоров лидеры двух стран также обсудили шаги, которые необходимо предпринять для увеличения торгового оборота.Тем временем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что состоялся телефонный разговор по поводу Сирии. "Да, это так", – цитирует его слова российское агентство "Интерфакс"."Акцентирована важность продолжения скоординированных шагов по стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии при строгом соблюдении принципов ее территориальной целостности, суверенитета и единства", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.Сочинский меморандум был подписан Путиным и Эрдоганом 22 октября. Речь в нем шла о договоренности вести совместное патрулирование на севере Сирии.