Меркель обратилась к Европе: защищайте демократию

В Германии 9 ноября прошли праздничные мероприятия по поводу 30-ой годовщины падения Берлинской стены.
Канцлер Ангела Меркель по случаю события призвала Европу защищать "свободу" и "демократию", которые все больше подаются нападкам, передает Figaro.
По ее словам, ценности, на которых основана Европа – свобода, демократия, равенство граждан, правовое государство и уважение к правам человека – нуждаются в защите.
"Как мы видим сегодня, на многие аспекты, относительно которых думалось, что ситуация между Востоком и Западом выровняется, в действительности скорее потребуется около полувека или даже больше. После десяти и 20 лет была надежда, что все пойдет быстрее. Тридцатилетие принесло с собой некоторую бесповоротность", – отметила она.
По словам канцлера ФРГ, свобода связана с усилиями, необходимыми для принятия любых решений, а этому нужно научиться.
"Нужно уметь о многом заботиться, а с этим никто не рождается. Жизнь в ГДР была временами в некотором смысле почти удобной, поскольку на определенные вещи просто нельзя было повлиять. Берлинская стена относится к истории и учит нас, что ни одна стена, которая исключает людей и ограничивает свободу, не является достаточно высокой или длинной, чтобы ее пересечь. Это справедливо для всех нас – Востока и Запада", – сказала Меркель.
Germany is celebrating 30 years since the Berlin Wall fell.