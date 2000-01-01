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`БАГАЦ объявил войну правам евреев` | Фото:09.06 20:25   MIGnews.com

"БАГАЦ объявил войну правам евреев на Землю Израиля"

"Ликуд" обещает принять новый законопроект, который легализует строительство поселений на Западном берегу.

Соответствующее заявление представители партии сделали после того, как БАГАЦ отменил закон о легализации форпостов.

"К сожалению, Верховный суд вмешался и дисквалифицировал закон, который важен для поселенческого движения и его будущего", - говорится в заявлении партии.

Министр от "Ликуда" Ципи Хотовели назвала решение суда "объявлением войны правам евреев поселяться в Земле Израиля".

По ее словам, БАГАЦ признал права палестинцев, которые "никогда не доказывали право собственности на эту землю". По ее словам, суд выступил против израильтян, "которые служат в армии и платят налоги на протяжении многих лет, а теперь они считаются преступниками".

К общей критике данного решения также присоединился председатель партии "Ямина" Нафтали Беннетт, несмотря на то, что находится в оппозиции. Он призвал правительство отреагировать на решение БАГАЦа.


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