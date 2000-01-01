09.06 13:38 MIGnews.com

Кандидат в премьер-министры Британии не заплатит за Brexit

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Борис Джонсон, ведущий кандидат на смену Терезе Мэй на посту следующего премьер-министра Великобритании, заявил, что он откажется от ранее согласованного платежа в размере 39 миллиардов фунтов (50 миллиардов долларов) до тех пор, пока Европейский союз не предоставит Британии лучшие условия выхода.ЕС неоднократно заявлял, что не возобновит обсуждение сделки по переходу на Brexit, заключенной с Мэй в прошлом году, которую британские законодатели трижды отклоняли, что побудило май объявить о своей отставке в начале этого месяца.