Результаты опроса, проведенного сражу же после вчерашнего выступления Дональда Трампа свидетельствуют о том, что если бы парламентские выборы прошли в Израиле сегодня, "Ликуд" набрал 42 места из 120 в парламенте.
Отметим, что это гораздо больше 30 мест, которые обещали предыдущие опросы.
По данным издания, остальные партии получили, в лучшем случае, в два раза меньше кресел в Кнессете: "Сионистский лагерь" – упал на 10-е место (раньше было 24), "Еврейский дом" - 8 (было 12), "Яхадут ха-Тора" - 9 (было 6).
Глава правительства на протяжение долгого времени выступал против ядерной сделки с Ираном и призывал американского лидера выйти из нее.
Аналитики утверждают, что решение Трампа можно рассматривать как одно из величайших внешнеполитических достижений Нетаниягу наравне с или даже больше, чем признание президентом США Иерусалима столицей Израиля.