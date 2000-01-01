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Опрос: `Ликуд` лидирует после заявления Трампа | Фото:09.05 21:44   MIGnews.com

Опрос: "Ликуд" лидирует после заявления Трампа

Согласно новому опросу, опубликованному сегодня, успех партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаниягу зашкаливает после выхода США из ядерной сделки с Ираном.

Об этом в среду, 9 мая сообщает The Times of Israel.

Результаты опроса, проведенного сражу же после вчерашнего выступления Дональда Трампа свидетельствуют о том, что если бы парламентские выборы прошли в Израиле сегодня, "Ликуд" набрал 42 места из 120 в парламенте.

Отметим, что это гораздо больше 30 мест, которые обещали предыдущие опросы.

По данным издания, остальные партии получили, в лучшем случае, в два раза меньше кресел в Кнессете: "Сионистский лагерь" – упал на 10-е место (раньше было 24), "Еврейский дом" - 8 (было 12), "Яхадут ха-Тора" - 9 (было 6).

Глава правительства на протяжение долгого времени выступал против ядерной сделки с Ираном и призывал американского лидера выйти из нее.

Аналитики утверждают, что решение Трампа можно рассматривать как одно из величайших внешнеполитических достижений Нетаниягу наравне с или даже больше, чем признание президентом США Иерусалима столицей Израиля.

Как известно, Израиль стал первым государством, выразившим свою поддержку вчерашнему решению Трампа.
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