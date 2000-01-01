09.04 09:10 MIGnews.com

Макрон прокомментировал химические атаки в Сирии

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Президент Франции Эмануэль Макрон в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом осудил химические атаки в Сирии и заявил, что виновные должны быть найдены. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца."Президент Французской Республики твердо осудил химические атаки 7 апреля против населения Думы в Восточной Гуте", - указано в сообщении.Также в ведомстве сообщили, что президенты поделились информацией, подтверждающей применение химического оружия.Сегодня, 9 апреля, в Нью-Йорке состоятся заседание резолюции ООН, на котором будет подниматься вопрос атак в Сирии с целью найти виновного. Ранее МИД РФ опровергло информацию о факте применения химического оружия в Восточной гуте.