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Фото из Twitter: Alexander Kostenko 09.04 09:10   MIGnews.com

Макрон прокомментировал химические атаки в Сирии

Президент Франции Эмануэль Макрон в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом осудил химические атаки в Сирии и заявил, что виновные должны быть найдены. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

"Президент Французской Республики твердо осудил химические атаки 7 апреля против населения Думы в Восточной Гуте", - указано в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что президенты поделились информацией, подтверждающей применение химического оружия.

Сегодня, 9 апреля, в Нью-Йорке состоятся заседание резолюции ООН, на котором будет подниматься вопрос атак в Сирии с целью найти виновного. Ранее МИД РФ опровергло информацию о факте применения химического оружия в Восточной гуте.
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