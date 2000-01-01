09.03 13:50 MIGnews.com

"Это не ваше дело. Это наш регион, вот почему мы здесь"

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Иран не будет вести переговоров со странами Запада о своём присутствии на Ближнем Востоке, заявил верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Об этом сообщает агентство Reuters.Заявление иранского лидера было сделано спустя несколько дней после того, как глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан озвучил озабоченность США по поводу ракетной программы Ирана и её влияния на Ближний Восток."Европейские страны приезжают в Тегеран и говорят нам, что мы хотим вести переговоры с Ираном о его присутствии в регионе. Это не ваше дело. Это наш регион, вот почему мы здесь", - подчеркнул Хаменеи.При этом он отметил, что Иран будет обсуждать этот вопрос только с другими странами Ближнего Востока.