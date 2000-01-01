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`Это не ваше дело. Это наш регион, вот почему мы здесь` | Фото: AFP09.03 13:50   MIGnews.com

"Это не ваше дело. Это наш регион, вот почему мы здесь"

Иран не будет вести переговоров со странами Запада о своём присутствии на Ближнем Востоке, заявил верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Об этом сообщает агентство Reuters.

Заявление иранского лидера было сделано спустя несколько дней после того, как глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан озвучил озабоченность США по поводу ракетной программы Ирана и её влияния на Ближний Восток.

"Европейские страны приезжают в Тегеран и говорят нам, что мы хотим вести переговоры с Ираном о его присутствии в регионе. Это не ваше дело. Это наш регион, вот почему мы здесь", - подчеркнул Хаменеи.

При этом он отметил, что Иран будет обсуждать этот вопрос только с другими странами Ближнего Востока.
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