09.02 06:42 MIGnews.com

Лидер Судана: Аллах разрешил мне встретиться с Нетаниягу

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Лидер Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан дал интервью суданской газете, в ходе которого его спросили об его встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в Кампале.Бархан рассказал, что он отужинал с Нетаниягу, и они даже друг друга угощали. Он сказал: "Я рассказал Нетаниягу об интересах Судана. У палестинцев тоже есть свои интересы”.Бархан сообщил: “За несколько дней до встречи с Нетаниягу я молился Аллаху, я спросил его, будет ли это хорошо для Судана. Если да - я пойду. И Аллах побудил во мне чувство. что я должен идти”.Далее Бархан также поведал: "Я чувствовал себя комфортно с Нетаниягу. Мы ели вместе. Он дал мне хлеб, а я дал ему мясо. Мы ели с одной тарелки. Нетаниягу смеялся, когда ему дал ему хлеб”.