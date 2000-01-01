09.01 20:37 MIGnews.com

Беннетт усилит борьбу с незаконным строительством

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Министр обороны Нафтали Беннетт в четверг, 9 января, объявил о назначении внешнего советника, которому будет поручена борьба с незаконным строительством палестинцев на Западном берегу.Коби Элираз, который в качестве советника Министерства обороны по вопросам поселений с 2016 по 2019 годы занимался главным образом регулированием незаконного строительства за "зеленой линией", теперь будет "координировать борьбу против незаконного строительства палестинцев в зоне С от имени министра обороны".В прошлом месяце Беннетт объявил, что борьба с незаконным строительством палестинцев на примерно 60% территории Западного берега, находящейся под израильским военным и гражданским контролем в соответствии с Соглашениями Осло 1994 года, будет главным приоритетом для его офиса.