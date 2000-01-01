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Ганц: на этот раз я не соглашусь на ротацию с Лапидом | Фото:08.12 08:37   MIGnews.com

Ганц: на этот раз я не соглашусь на ротацию с Лапидом

Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц заявил своим коллегам, что не намерен снова участвовать в том же соглашении о ротации между ним и Яиром Лапидом.

По словам репортера Channel 12 News Дафны Лиэль, Ганц в беседе со своими коллегами сказал: "Следующие несколько дней будут днями важных и трудных решений, которые мне придется принять самому".

Ганц добавил, что на этот раз он не согласится на ротацию с Лапидом, сказав: "Мы должны победить. Именно это помешало победе в предыдущем раунде".

Тем временем в субботу вечером премьер-министр Биньямин Нетаниягу побеседовал с лидерами правого блока. В случае проведения, выборы состоятся 3 марта 2020 года. Однако окончательная дата будет определена по согласованию с другими сторонами в течение четырех дней.

Ранее премьер-министр призвал к прямым выборам между ним и Ганцем.


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