08.12 08:37 MIGnews.com

Ганц: на этот раз я не соглашусь на ротацию с Лапидом

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Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц заявил своим коллегам, что не намерен снова участвовать в том же соглашении о ротации между ним и Яиром Лапидом.По словам репортера Channel 12 News Дафны Лиэль, Ганц в беседе со своими коллегами сказал: "Следующие несколько дней будут днями важных и трудных решений, которые мне придется принять самому".Ганц добавил, что на этот раз он не согласится на ротацию с Лапидом, сказав: "Мы должны победить. Именно это помешало победе в предыдущем раунде".Тем временем в субботу вечером премьер-министр Биньямин Нетаниягу побеседовал с лидерами правого блока. В случае проведения, выборы состоятся 3 марта 2020 года. Однако окончательная дата будет определена по согласованию с другими сторонами в течение четырех дней.Ранее премьер-министр призвал к прямым выборам между ним и Ганцем.