08.12 20:37 MIGnews.com

Не бывает полу-беременности и не бывает полу-правительства

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Лидер партии Ха Ямин Ха Хадаш Аелет Шакед подвергла критике практику “юридической диктатуры” в ситуации существования переходного правительства в Израиле.Шакед объяснила, что концепция переходного правительства не прописана в законе: “С точки зрения юридической, правительство - это правительство. Не бывает полу-беременности и не бывает полу-правительства. Вся идея правительства в том, что оно правит. Если оно не правит, то оно и не правительство”.По версии Шакед, в Израиле “министры переходного правительства превратились в собственные тени, а центр принятия решения переместился в чиновничью плоскость, в сферу, никогда не являвшуюся объектом выборов”.Бывший министр юстиции подчеркнула: “Фактически, послание израильскому обществу очень простое - вы конечно выбираете слуг народа, но в последние каденции де факто это потеряло значение . Они превратились в министров-теней. Министры которые несут ответственность, но у которых нет полномочий”.Далее Шакед сказала: “И если того, что ограничения наложенные на переходное правительство судами покажется кому-то недостаточным - у нас господствует селективное правоприменение. И это искажение - не только на уровне назначений. Это также происходит и на политическом уровне”.