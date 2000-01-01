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Не бывает полу-беременности и не бывает полу-правительства 08.12 20:37   MIGnews.com

Не бывает полу-беременности и не бывает полу-правительства

Лидер партии Ха Ямин Ха Хадаш Аелет Шакед подвергла критике практику “юридической диктатуры” в ситуации существования переходного правительства в Израиле.

Шакед объяснила, что концепция переходного правительства не прописана в законе: “С точки зрения юридической, правительство - это правительство. Не бывает полу-беременности и не бывает полу-правительства. Вся идея правительства в том, что оно правит.  Если оно не правит, то оно и не правительство”.

По версии Шакед, в Израиле “министры переходного правительства превратились в собственные тени, а центр принятия решения переместился в чиновничью плоскость, в сферу, никогда не являвшуюся объектом выборов”.

Бывший министр юстиции подчеркнула: “Фактически, послание израильскому обществу очень простое - вы конечно выбираете слуг народа, но в последние каденции де факто это потеряло значение . Они превратились в министров-теней. Министры которые несут ответственность, но у  которых нет полномочий”.

Далее Шакед сказала: “И если того, что ограничения наложенные на переходное правительство судами покажется кому-то недостаточным - у нас господствует селективное правоприменение. И это искажение - не только на уровне назначений. Это также происходит и на политическом уровне”.


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