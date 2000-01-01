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`Ликуд с Сааром создаст коалицию без Кахоль Лаван` 08.12 12:31   MIGnews.com

"Ликуд с Сааром создаст коалицию без Кахоль Лаван"

Влиятельный депутат партии Ликуд в Кнессете, Йоав Киш, выразил свою поддержку Гидеону Саару.

Киш заявил: мы в тупике, который может стоить правым правительства. Гидеон Саар - единственный, кто может нас из этого тупика вывести”.

Киш добавил: Если мы пойдем на выборы во главе с Сааром - мы принесем лучшие результаты правому лагерю и я верю в то, что мы сможем принести больше мандатов Ликуду”.

Киш также уверен в том, что подобный вариант позволит создать коалиционное правительство без участия Кахоль Лаван.


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