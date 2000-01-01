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Яир Голан: правые - это не евреи и не сионисты | Фото:08.11 08:47   MIGnews.com

Яир Голан: правые - это не евреи и не сионисты

Депутат от Демократического союза Яир Голан сделал серию комментариев в сторону правых Израиля. Он утверждает, что "правые - это ни евреи, ни сионисты", отметив, что "[они] забыли что значит быть сионистами, [они] забыли, что значит быть евреями ... они ничего не сделали для безопасности государства, как я".

Голан добавил: "Я говорю правым активистам: притеснять кого-то - это не быть евреем". Он также сказал, сравнивая левых и правых Израиля, что "крайне левые не убивали премьер-министра".

Голан и раньше делал неоднозначные комментарии. В День памяти жертв Холокоста в 2016 году он выступил со скандальной речью, проведя параллели между Израилем и нацистской Германией: "Если есть одна вещь, которая возрождает пугающие воспоминания о Холокосте, то это видеть ужасающие процессы, которые развились в Европе, особенно в Германии - 70, 80 и 90 лет назад, и находить остатки этого здесь [в Израиле] среди нас в 2016 году".

В интервью Radio 101.5 FM два месяца назад, Голан сказал, что "нацисты пришли к власти демократическим путем". Далее он добавил: "И поэтому мы должны быть осторожны, чтобы экстремисты с мессианскими взглядами не воспользуются израильской демократией, чтобы создать здесь еще одну правую реальность".


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