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На Нетаниягу набросились из-за Беннетта | Фото:08.11 21:55   MIGnews.com

На Нетаниягу набросились из-за Беннетта

Премьер-министра Биньямина Нетаниягу раскритиковали за назначение Нафтали Беннетта министром обороны Израиля.

Несколько человек высказали свое мнение вечером, 8 ноября, передает "Аруц Шева".

"Несчетное количество раз Нетаниягу называл Беннетта безответственным. Теперь он передает в его руки систему, отвечающую за жизнь наших детей. Из-за уголовных дел, Биби ставит узкие личные интересы в приоритет перед государством", – сказал Яир Лапид.

Союз Мерец и Эхуда Барака - Демократический лагерь также подверг критике назначение Беннетта.

"Назначение министров в переходном правительстве является ненадлежащим и недемократичным. Это еще один шаг в серии коррумпированных шагов в стремлении Нетаниягу уничтожить израильскую демократию. Назначение Беннетта министром обороны неуместно", – отметили в союзе партий.

Ранее с критикой также выступили в "Кахоль Лаван", назвав действия Нетаниягу "неподобающими", а премьер-министра обвинив в "стремлении к личным политическим интересам".


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