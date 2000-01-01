На Нетаниягу набросились из-за Беннетта

Премьер-министра Биньямина Нетаниягу раскритиковали за назначение Нафтали Беннетта министром обороны Израиля.
Несколько человек высказали свое мнение вечером, 8 ноября, передает "Аруц Шева".
"Несчетное количество раз Нетаниягу называл Беннетта безответственным. Теперь он передает в его руки систему, отвечающую за жизнь наших детей. Из-за уголовных дел, Биби ставит узкие личные интересы в приоритет перед государством", – сказал Яир Лапид.
Союз Мерец и Эхуда Барака - Демократический лагерь также подверг критике назначение Беннетта.
"Назначение министров в переходном правительстве является ненадлежащим и недемократичным. Это еще один шаг в серии коррумпированных шагов в стремлении Нетаниягу уничтожить израильскую демократию. Назначение Беннетта министром обороны неуместно", – отметили в союзе партий.
Ранее с критикой также выступили в "Кахоль Лаван", назвав действия Нетаниягу "неподобающими", а премьер-министра обвинив в "стремлении к личным политическим интересам".