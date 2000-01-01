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`Ликуд` в ответ Ганцу: хватит оправдываться | Фото:08.11 19:31   MIGnews.com

"Ликуд" в ответ Ганцу: хватит оправдываться

В партии "Ликуд" ответили лидеру "Кахоль Лаван" Бенни Ганцу, обвинившему партию Биньямина Нетаниягу в нежелании сформировать правительство национального единства.

Об этом сообщает издание "Аруц "Шева".

"Бени Ганц использует любые оправдания, чтобы не формировать правительство, которого хотят граждане Израиля: правительство национального единства. В то время как "Ликуд" согласился на многие уступки для формирования правительства, Ганц по-прежнему не хочет обсуждать план президента", – сказано в сообщении.

В партии добавили, что Ганц "втягивает Израиль в ненужные выборы, а стране нужно сильное правительство, готовое противостоять Ирану".


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