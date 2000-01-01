Заядлый антисемит хочет стать мэром курортного города в США
Заядлый антисемит и публичный отрицатель Холокоста 59-летний Майкл Сантомауро на этой неделе подал документы на участие в гонке за место мэра одного из курортных городов в штате Южная Каролина.
Об этом в среду, 8 августа сообщает The Times of Israel со ссылкой на местное издание Island Packet.
Согласно информации издания, он хочет стать градоначальником Хилтон-Хед-Айленд.
Сантомауро, который является создателем популярного приложения, стал героем газетных заголовков в 2003 году, когда разослал своим клиентам письма, в которых изложил свой личный взгляд на историю, включая абсолютного отрицание Холокоста.
По данным издания, в 2004 году протестующие окружили его дом и скандировали "выселить нацистов". Сам Сантомауро называет участников таких акций "домашними терористами".
Уточняется, что в Хилтон-Хед-Айленд он проживает с 2015 года.