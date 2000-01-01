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Заядлый антисемит хочет стать мэром курортного города в США | Фото:08.08 09:47   MIGnews.com

Заядлый антисемит хочет стать мэром курортного города в США

Заядлый антисемит и публичный отрицатель Холокоста 59-летний Майкл Сантомауро на этой неделе подал документы на участие в гонке за место мэра одного из курортных городов в штате Южная Каролина.

Об этом в среду, 8 августа сообщает The Times of Israel со ссылкой на местное издание Island Packet.

Согласно информации издания, он хочет стать градоначальником Хилтон-Хед-Айленд.

Сантомауро, который является создателем популярного приложения, стал героем газетных заголовков в 2003 году, когда разослал своим клиентам письма, в которых изложил свой личный взгляд на историю, включая абсолютного отрицание Холокоста.

По данным издания, в 2004 году протестующие окружили его дом и скандировали "выселить нацистов". Сам Сантомауро называет участников таких акций "домашними терористами".

Уточняется, что в Хилтон-Хед-Айленд он проживает с 2015 года.


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