08.07 08:28 MIGnews.com

"Эфиопские протесты": планы перекрыть шоссе №2

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12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что организаторы “эфиопских проестов” намерены утром 8 июля заблокировать Прибрежное шоссе (шоссе №2) в районе перекрестка Полег в Нетании.Шоссе, одно из главных в Израиле, намерены перекрыть в часы пик, когда на нем и без того образуются гигантские пробки.Организаторы демонстраций обещают, что постараются избежать тех проявлений анархии и насилия, свидетелями которых стали израильтяне во время протестов 3 июля.