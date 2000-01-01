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`Эфиопские протесты`: планы перекрыть шоссе №2 08.07 08:28   MIGnews.com

"Эфиопские протесты": планы перекрыть шоссе №2

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что организаторы “эфиопских проестов” намерены утром 8 июля заблокировать Прибрежное шоссе (шоссе №2) в районе перекрестка Полег в Нетании.

Шоссе, одно из главных в Израиле, намерены перекрыть в  часы пик, когда на нем и без того образуются гигантские пробки.

Организаторы демонстраций обещают, что постараются избежать тех проявлений анархии и насилия, свидетелями которых стали израильтяне во время протестов 3 июля.


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