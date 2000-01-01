09.06 07:14 MIGnews.com

Китай ограничит экспорт некоторых технологий в США

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Китай готовится ограничить экспорт некоторых технологий в Соединенные Штаты, заявил в субботу главный редактор китайской газеты Global Times.Если эти меры будут приняты, то предполагается, что Пекин таким образом ответит на американские ограничения, наложенные на находящуюся в Шэньчжэне компанию Huawei Technologies Co Ltd.В своем твите главный редактор газеты про-КПК Ху Сицзинь сказал, что Китай «создает механизм управления для защиты ключевых технологий Китая».