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Китай ограничит экспорт некоторых технологий в США 09.06 07:14   MIGnews.com

Китай ограничит экспорт некоторых технологий в США

Китай готовится ограничить экспорт некоторых технологий в Соединенные Штаты, заявил в субботу главный редактор китайской газеты Global Times.

Если эти меры будут приняты, то предполагается, что Пекин таким образом ответит на американские ограничения, наложенные на находящуюся в Шэньчжэне компанию Huawei Technologies Co Ltd.

В своем твите главный редактор газеты про-КПК Ху Сицзинь сказал, что Китай «создает механизм управления для защиты ключевых технологий Китая».


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