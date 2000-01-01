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Встреча Трампа-Си имеет параллели с саммитом в Буэнос-Айресе 09.06 06:22   MIGnews.com

Встреча Трампа-Си имеет параллели с саммитом в Буэнос-Айресе

Очень ожидаемая в конце июня встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Китая Си Цзиньпином имеет некоторые параллели с их саммитом в Буэнос-Айресе в декабре прошлого года, который отложил повышение тарифов, заявил в субботу министр финансов США Стивен Мнучин.

Мнучин заявил агентству Reuters в интервью, что торговый спор между США и Китаем находился в подобной точке в декабре 2018 года, когда Трамп и Си встретились в кулуарах саммита G20.

По мере приближения к саммиту G20 в этом году 28-29 июня в Осаке, Япония, Трамп готовится запустить 25% тарифы практически на весь китайский импорт, который до сих пор не затронут тарифной войной.

«Тарифы должны были подняться, но в результате этой встречи президент согласился не поднимать их», - сказал Мнучин.


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