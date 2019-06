08.06 15:10 MIGnews.com

Владельцы Huawei не смогут установить Facebook

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Компания Facebook Inc запретила устанавливать свои приложения на телефоны Huawei.В компании Facebook пояснили, что пользователи, у которых уже есть телефоны Huawei, смогут использовать ранее установленные приложения и получать необходимые обновления.Но для пользователей, которые приобретут новые телефоны Huawei, больше не будет возможности установить такие приложения, как Facebook, WhatsApp и Instagram, пишет Reuters Сложность заключается в том, что в Huawei, как правило, предварительно заключают контракты с некоторыми компаниями для предустановки определенных приложений на смартфоны. В частности, когда пользователь покупает телефон Huawei, то там уже установлены Facebook, Twitter, Booking.com.В Twitter Inc отказался от комментариев по этому поводу, а в Booking Holdings не ответили на запрос.Своим решением Facebook, по сути, ослабляет уровень продаж смартфонов Huawei Technologies Co Ltd.