09.06 05:29 MIGnews.com

Нетаниягу на церемонии поминовения погибших на "Альталене"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял участие в церемонии поминовения погибших на "Альталене", состоявшейся 8 июня в Тель-Авиве на кладбище "Нахалат Ицхак".Выступая на церемонии, глава правительства заявил:"Я настаиваю на прекращении лицемерия, характеризующего демократические государства, которые спонсируют организации, поддерживающие убийц, и на прекращении этого финансирования. Рад сообщить, что после моего обращения две страны - Норвегия и Дания - уже предприняли шаги в этом направлении.Истина в силах расшатать башни лжи и доказать миру, что мы не боимся фальшивых аргументов против нас. Наше право на нашу землю и нашу столицу Иерусалим сильнее, чем любой вздор про нас, и тем абсурднее утверждение, что мы чужие на нашей Родине. Минули дни, когда Израиль считали боксерской грушей. Тем, кто нас осуждает, мы дадим адекватный ответ. Думаю, что в этот день мы должны вспомнить эти уроки - не гражданская война, а единение братьев, их объединение в железный кулак для защиты Родины, для борьбы за правду".