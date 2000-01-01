Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Фотограф Амос Бен-Гершом, GPO09.06 05:29   MIGnews.com

Нетаниягу на церемонии поминовения погибших на "Альталене"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял участие в церемонии поминовения погибших на "Альталене", состоявшейся 8 июня в Тель-Авиве на кладбище "Нахалат Ицхак".

Выступая на церемонии, глава правительства заявил:

"Я настаиваю на прекращении лицемерия, характеризующего демократические государства, которые спонсируют организации, поддерживающие убийц, и на прекращении этого финансирования. Рад сообщить, что после моего обращения две страны - Норвегия и Дания - уже предприняли шаги в этом направлении.

Истина в силах расшатать башни лжи и доказать миру, что мы не боимся фальшивых аргументов против нас. Наше право на нашу землю и нашу столицу Иерусалим сильнее, чем любой вздор про нас, и тем абсурднее утверждение, что мы чужие на нашей Родине. Минули дни, когда Израиль считали боксерской грушей. Тем, кто нас осуждает, мы дадим адекватный ответ. Думаю, что в этот день мы должны вспомнить эти уроки - не гражданская война, а единение братьев, их объединение в железный кулак для защиты Родины, для борьбы за правду".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:41
В Израиле обнаружили останки пропавшего священника из РФ
02:29
Ученые: жирную пищу нельзя запивать кофе
01:22
Ученые вывели "индекс желания" женщин
00:33
"Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим клубом в мире
23:25
Раскрыта одна из причин разводов и снижения рождаемости
22:11
Проблемы с деснами угрожают раком молочной железы
21:29
Сирия: США сбили беспилотник проправительственных сил
20:54
Reuters: Al Jazeera подверглась масштабной кибератаке
20:01
Рухани: атаки в Тегеране сделают нас более стойкими
19:34
Катар заявил о размещении войск Турции на территории страны
19:09
Репетировавшего в поезде актера приняли за террориста
17:54
Иран назвал имена исполнителей терактов в Тегеране
17:29
"Установление суверенитета должно стать целью для Израиля"
17:16
Видео: атака террористов на иранский парламент  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus