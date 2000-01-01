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Парагвай перенесет посольство в Иерусалим 08.05 06:48   MIGnews.com

Парагвай перенесет посольство в Иерусалим

Пресс-представитель министерства иностранных дел Израиля Эммануэль Нахшон сообщил о том, что Парагвай перенесет свое посольство в Иерусалим в конце мая.

Парагвай станет третьей страной, после США и Гватемалы, открывающей посольство в Иерусалиме.

Нахшон заявил: “Прекрасная новость о том, как международное признание Иерусалима набирает силу”.

По данным в израильской прессе, президент Парагвая Орасио Картес заявил о переносе посольства Парагвая на специальной церемонии в Асунсьоне, посвященной 70-летию образования Израиля. Перенос посольства состоится 21-22 мая.
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