08.05 06:48 MIGnews.com

Парагвай перенесет посольство в Иерусалим

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Пресс-представитель министерства иностранных дел Израиля Эммануэль Нахшон сообщил о том, что Парагвай перенесет свое посольство в Иерусалим в конце мая.Парагвай станет третьей страной, после США и Гватемалы, открывающей посольство в Иерусалиме.Нахшон заявил: “Прекрасная новость о том, как международное признание Иерусалима набирает силу”.По данным в израильской прессе, президент Парагвая Орасио Картес заявил о переносе посольства Парагвая на специальной церемонии в Асунсьоне, посвященной 70-летию образования Израиля. Перенос посольства состоится 21-22 мая.