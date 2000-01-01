Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Разрыв ядерной сделки: Москва будет анализировать 08.05 14:25   MIGnews.com

Разрыв ядерной сделки: Москва будет анализировать

Москва будет анализировать действия США в случае негативного решения по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Американский президент Дональд Трамп ранее сообщил, что 8 мая объявит, выйдет ли Вашингтон из соглашения по атому с Ираном.
"Я пока не буду. Я не могу говорить на этот счет. Безусловно, это будет очень серьезная ситуация, и в данном случае вопрос будет, конечно, рассматриваться в Москве, и будут какие-то решения приниматься президентом, который, как вы знаете, определяет по Конституции внешнюю политику нашей страны", — сказал Песков во вторник, на вопрос о том, какие меры примет Россия в случае выхода США из этой сделки.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и ф
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:17
Нетаниягу провел встречу с президентом Кипра
15:08
Продолжение шоссе №6: путь в Эйлат сократится на 15 минут
14:08
Найдена 70-летняя копия Декларации независимости Израиля
13:57
Задержан мэр Нацерета
13:31
"После ядерного удара России по США погибнет 70 миллионов"
13:27
Трамп все же не приедет на открытие посольства
13:02
"Освобождение Азарии готовит почву для нового убийства"
12:51
Лапид: разрыв Трампом ядерной сделки - плохая идея
12:47
Российские хакеры угрожают женам американских военных
12:24
В аэропорту Бен-Гурион проводятся масштабные учения
12:02
Встреча Азарии: массовые празднования в Рамле
11:51
В водах Южной Кореи загорелся панамский танкер
11:09
ЧП на борту авиалайнера El Al
11:04
Исраэль Кац: аннулировать судимость Эльора Азарии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus