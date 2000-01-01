09.05 06:25 MIGnews.com

Исраэль Кац: Пришло время расширить границы Иерусалима

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Министр разведки Исраэль Кац принял в воскресенье, 7 мая, участие в ежегодной конференции Jerusalem Post в Нью-Йорке.Выдержки из речи министра:"Сейчас – самое время продвигать концепцию Большого Иерусалима, дабы расширить границы города, распространив его юрисдикцию на Гуш-Эцион, Гиват-Зеэв, Маале-Адумим, Бейтар-Илит. В ответ на непрекращающиеся действия тех, кто пытается оспорить историческую и религиозную связь еврейского народа с Иерусалимом, включая ЮНЕСКО и им подобных, необходимо укрепить наши позиции и обеспечить еврейское большинство. Единый Иерусалим - столица еврейского народа, и останется ей навсегда", - сказал Исраэль Кац, открывая свою речь."Особенно теперь, учитывая попытки продвижения политического процесса в Сирии и диалог между США и Россией по этому вопросу, необходимо использовать любую возможность для разъяснения нашей позиции: до тех пор, пока Иран не будет вытеснен, и не будут прекращены поставки иранского оружия, стабильности в регионе не будет", - заявил министр."Принимая во внимание ситуацию в регионе, США и Израиль должны разработать документ о принципах действий. Он должен включать в себя 5 пунктов", - считает Исраэль Кац.1. Признание США суверенитета Израиля на Голанских высотах. Голанские высоты - неотъемлемая часть государства Израиль.2. Принципиальное неприятие постоянного иранского присутствия в Сирии и Ливане - на суше, на море и в воздушном пространстве3. Введение санкций против Ирана, с тем, чтобы режим Тегерана прекратил военную и финансовую помощь Хизбалле и другим террористическим организациям в регионе. Это недостающая часть ядерного соглашения, подписанного с Тегераном. Иран – самый крупный в мире пособник террора, и его необходимо остановить.4. Ужесточение санкций против Хизбаллы, направленных на ослабление эту организации.5. Совместные американо-израильские усилия по пресечению попыток экспансии Ирана в Ирак и Сирию до границы Ливана.