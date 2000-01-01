Либерман: убитый журналист запустил дрон над ЦАХАЛом
Министр обороны Авигдор Либерман заявил, что террористическая группировка ХАМАС несет полную ответственность за беспорядки на границе между Израилем и Газой.
Об этом он объявил в интервью радиостанции "Решет Бет" в воскресенье, 8 апреля.
"Все демонстранты, которые участвуют в беспорядках возле забора безопасности, получают зарплату от ХАМАСа. Те, кто пытается прорваться через границу, являются членами военного крыла группировки", - отметил глава оборонного ведомства.
Комментируя инцидент с палестинским журналистом, который был убит во время беспорядков в пятницу, 6 апреля, Либерман заявил:
"В Газе нет невинных жителей и нет невинных демонстрантов. ХАМАС десятки раз использовал журналистов и машины "скорой помощи" для проведения нападений. Тот, кто запустит скриттер (легкий БПЛА, который используют для съемок с высоты – ред.) над силами ЦАХАЛа сильно рискует. Мы предупреждали об этом заранее. Мы выпустили предупреждения на иврите, арабском и английском языках, что такие люди рискуют своими жизнями".
В пятницу, 6 апреля, в ходе беспорядков был убит 30-летний палестинский журналист Ясир Муртаза.
Палестинские чиновники заявили, что Муртаза получил огнестрельное ранение в живот. Позже он скончался в больнице.