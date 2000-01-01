08.03 21:50 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с Никки Хейли в Нью-Йорке

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В четверг, 8 марта, премьер-министра Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с постоянным представителем США при ООН Никки Хейли.В начале встречи глава израильского правительства заявил:"Приятно снова видеть вас. Благодаря вам всё становится лучше.Думаю, что президент полностью сосредоточен на опасности, исходящей от Ирана и ядерной сделки, на иранской агрессии в регионе. Он сконцентрирован на правильном вопросе. Я думаю, и вам хорошо известно, что это сейчас активизирует всех, не только Израиль и Америку, но почти всех на Ближнем Востоке. Я уверен, что вы обратили на это внимание.Мы высоко ценим защиту Израиля и правды, которую президент и вы ведёте в этих кулуарах. Это не просто глоток, это цунами свежего воздуха".Никки Хейли в свою очередь отметила:"Это невероятно (отношение к Израилю в ООН). Я имею в виду, что в прошлом оно было оскорбительным, и думаю, что говорила вам об этом. Я сочувствую Дани (Данону) в том, что ему пришлось вытерпеть. Отношение было оскорбительным, но начинает понемногу улучшаться".