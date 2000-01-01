Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Либерман: Мы не откажемся от наших принципов 08.03 21:18   MIGnews.com

Либерман: Мы не откажемся от наших принципов

В последние дни народ Израиля оказался захвачен в заложники группой экстремистов. Они угрожают втянуть всех нас в абсолютно ненужную предвыборную кампанию, требуя, чтобы мы подчинились их шантажу – и это при сложившейся крайне непростой ситуации в сфере безопасности. В противном случае они угрожают развалить правое правительство. Мы не имеем право идти у них на поводу, и не станем этого делать.

Партия НДИ не откажется от трех принципов:


Ответственность за развал правого правительства ляжет на тех, кто выставил ультиматум о "трех чтениях". Не мы инициировали этот кризис. НДИ - верный партнер в правом правительстве, но мы не откажемся от наших основополагающих принципов: безопасности и ответственности. Мы не станем вести переговоры с пистолетом у виска.

Что касается призыва, решения будут принимать ЦАХАЛ и силы безопасности, а не религиозные партии. Немыслимо, что такой важный законопроект, который напрямую касается нашей народной армии и всего израильского общества, зависит исключительно от Совета мудрецов Торы, а сам ЦАХАЛ вообще никто не спрашивает. Это полнейший абсурд. Это нулевой уровень национальной ответственности.

В министерстве обороны я сформировал профессиональную группу, которая подготовит оптимальный законопроект для армии и для всего народа Израиля. Дайте ей работать. Это правильно для армии. Это правильно для ультрарелигиозного сектора. Это правильно для израильского общества. Партия НДИ изначально пошла на компромисс и пообещала принять план, который сформулирует группа профессионалов министерства обороны и ЦАХАЛа. Проблема, которая возникла в Государстве Израиль еще в момент его создания, не разрешится в течение недели силовыми методами, с помощью шантажа.

Я не хочу выборов. Очень важно, чтобы правительства в Израиле работали до конца положенного им срока, однако я отвечаю за безопасность государства и за ЦАХАЛ, и в этом вопросе я не стану идти на компромиссы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:28
Ученые на пороге создания искусственного фотосинтеза
01:42
В Средиземном море потерпела куршение лодка с эмигрантами
00:32
Меган Маркл прошла тайный обряд крещения
23:17
Пентагон: РФ хочет сменить миропорядок и разделить НАТО
22:18
Российская полиция одарила женщин цветами к 8 марта
21:50
Нетаниягу встретился с Никки Хейли в Нью-Йорке
21:32
Маккаби наконец-то выигрывает
20:22
Shell закрывает свою деятельность на территории Газы
20:13
Британия знает, как ответить "обидчику" Скрипаля
19:58
Coca-Cola впервые начнет выпускать алкогольные напитки
19:45
Партия AfD встретилась с "муфтием террора" в Сирии
19:14
Британия и США активно следят за РФ
18:59
Начался суд над подозреваемым в расчленении Ким Валль
18:38
"Хизбалла" объявила чрезвычайное положение из-за Израиля
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus