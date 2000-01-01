08.03 21:18 MIGnews.com

Либерман: Мы не откажемся от наших принципов

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В последние дни народ Израиля оказался захвачен в заложники группой экстремистов. Они угрожают втянуть всех нас в абсолютно ненужную предвыборную кампанию, требуя, чтобы мы подчинились их шантажу – и это при сложившейся крайне непростой ситуации в сфере безопасности. В противном случае они угрожают развалить правое правительство. Мы не имеем право идти у них на поводу, и не станем этого делать.Партия НДИ не откажется от трех принципов:Ответственность за развал правого правительства ляжет на тех, кто выставил ультиматум о "трех чтениях". Не мы инициировали этот кризис. НДИ - верный партнер в правом правительстве, но мы не откажемся от наших основополагающих принципов: безопасности и ответственности. Мы не станем вести переговоры с пистолетом у виска.Что касается призыва, решения будут принимать ЦАХАЛ и силы безопасности, а не религиозные партии. Немыслимо, что такой важный законопроект, который напрямую касается нашей народной армии и всего израильского общества, зависит исключительно от Совета мудрецов Торы, а сам ЦАХАЛ вообще никто не спрашивает. Это полнейший абсурд. Это нулевой уровень национальной ответственности.В министерстве обороны я сформировал профессиональную группу, которая подготовит оптимальный законопроект для армии и для всего народа Израиля. Дайте ей работать. Это правильно для армии. Это правильно для ультрарелигиозного сектора. Это правильно для израильского общества. Партия НДИ изначально пошла на компромисс и пообещала принять план, который сформулирует группа профессионалов министерства обороны и ЦАХАЛа. Проблема, которая возникла в Государстве Израиль еще в момент его создания, не разрешится в течение недели силовыми методами, с помощью шантажа.Я не хочу выборов. Очень важно, чтобы правительства в Израиле работали до конца положенного им срока, однако я отвечаю за безопасность государства и за ЦАХАЛ, и в этом вопросе я не стану идти на компромиссы.