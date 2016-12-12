ВВС ЦАХАЛа предпочтет F-15 супер-истребителю F-35

Портал walla сообщает, что командование ВВС ЦАХАЛа в ближайшее время должно принять решение, о том, из каких самолетов будет состоять его новая эскадрилья - F-35 или F-15.
Выбор окажет большое влияние на множество “завязанных” на ВВС процессов, в первую очередь, в области логистики, а также может оказаться решающим фактором, который определит оперативные возможности ВВС.
ВВС, судя по всему, склоняется к тому, чтобы выбрать F-15. Причиной является то, что этот истребитель может нести до 12 тонн бомб и ракет, в то время как F-35 в его нынешней конфигурации - лишь 2,6 тонны. Будущие модификации, как ожидается, смогут нести до 9 тонн.
Еще большую озабоченность вызывает растущая зависимость ВВС от F-35. Уже куплены две эскадрильи таких самолетов. Несмотря на уникальные характеристики боевой машины, речь идет о недоработанном и не проверенном на боевой практике самолете, который по своим стандартным характеристикам, например по маневренности, значительно уступает другим. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Не такой уж могучий: проблемы F-35".
Кроме того, сбой в работе двигателя или другая серьезная поломка одного F-35 могут привести к выводу из строя целой эскадрильи. В таких условиях авиационные командиры предпочли бы, чтобы в их распоряжении находились самолеты различных типов - с целью снижения рисков.
Предполагается, что американская армия купит 2800 самолетов F-35 различных модификаций. Из них 300 уже заказаны и 240 получены в войсках. Американцы надеются выйти на уровень поставок 70-80 истребителей в год - что снизит цену и для Израиля.
Другой проблемой, над которой ломает голову ВВС - покупка большого самолета-дозаправщика, который позволит ВВС достигнуть любой точки в мире. американцы навязывают свою модель - KC-46, стоимостью 200 миллионов долларов. Этому сопротивляется израильский государственный концерн Israel Aircraft Industries, который готов модернизировать в заправщик Boeing 767. руководство концерна утверждает, что в случае потери этого контракта Израиль “утратит важные стратегические возможности”. Руководство концерна указывает на то, что 40 лет обеспечивал ВВС заправщиками, и нет никаких препятствий к тому, чтобы он делал это еще 40 лет.