Причина ухода Якова Пери: никогда не служил в ЦАХАЛе
Истинной причиной ухода из Кнессета видного члена фракции Еш Атид, бывшего главы ШАБАКа Якова Пери был тот факт, что вопреки официально опубликованным биографическим сведениям, он никогда не служил в ЦАХАЛе.
Пери подал в отставку накануне трансляции журналистского расследования программы Увда, посвященной его военной карьере.
В 1999 Пери сообщил изданию : “Сразу после призыва в бригаду парашютистов я во время учений сломал ногу. Доктора проинформировали меня о том, что я не смогу продолжить службу, даже если в дело вмешается министр обороны. Я закончил мою службу в оркестре ЦАХАЛа”.
В интервью порталу walla, посвященному 40-летию Войны Судного Дня Пери заявил: “Как тот, кто воевал во время Шестидневной Войны, я отказываюсь поверить, что нас застали врасплох и наша разведка не была готова”.
Тем не менее, журналисты Увда установили, что Пери не служил ни десантной бригаде, ни в оркестре ЦАХАЛа. Медкомиссия признала его негодным к любым видам службы. В возрасте 18-21 года он изучал Ближний Восток и историю в Еврейском Университете Иерусалима. Он в это время подрабатывал трубачом в оркестре Радио Израиля и в Театре Ха-Бима. В 1966 он был завербован в ШАБАК - и вся его последующая карьера проходила в рамках этого учреждения.