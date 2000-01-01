Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Причина ухода Якова Пери: никогда не служил в ЦАХАЛе 08.02 10:16   MIGnews.com

Причина ухода Якова Пери: никогда не служил в ЦАХАЛе

Истинной причиной ухода из Кнессета видного члена фракции Еш Атид, бывшего главы ШАБАКа Якова Пери был тот факт, что вопреки официально опубликованным биографическим сведениям, он никогда не служил в ЦАХАЛе.

Пери подал в отставку накануне трансляции журналистского расследования программы Увда, посвященной его военной карьере.

В 1999 Пери сообщил изданию : “Сразу после призыва в бригаду парашютистов я во время учений сломал ногу. Доктора проинформировали меня о том, что я не смогу продолжить службу, даже если в дело вмешается министр обороны. Я закончил мою службу в оркестре ЦАХАЛа”.

В интервью порталу walla, посвященному 40-летию Войны Судного Дня Пери заявил: “Как тот, кто воевал во время Шестидневной Войны, я отказываюсь поверить, что нас застали врасплох и наша разведка не была готова”.

Тем не менее, журналисты Увда установили, что Пери не служил ни десантной бригаде, ни в оркестре ЦАХАЛа. Медкомиссия признала его негодным к любым видам службы. В возрасте 18-21 года он изучал Ближний Восток и историю в Еврейском Университете Иерусалима. Он в это время подрабатывал трубачом в оркестре Радио Израиля и в Театре Ха-Бима. В 1966 он был завербован в ШАБАК - и вся его последующая карьера проходила в рамках этого учреждения.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:41
Нетаниягу о проекте помощи выжившим в Катастрофе
19:25
ПА обвинила посла США в Израиле в разжигании конфликта
18:44
Ливан убедили в том, что Израиль не стремится к конфликту
18:24
Адвокат Нетаниягу: мы не атаковали Альшейха, он атаковал нас
18:24
СМИ нашли связь Турции с "Исламским государством"
17:58
Ривлин поддержал решение о депортации беженцев
17:53
Дамаск обвинил Вашингтон в открытой агрессии
17:28
В МО РФ США назвали захватчиками экономических активов Сирии
16:58
Иран: Мы всегда боролись с терроризмом
16:26
МИД Израиля: На Мальдивы ехать не стоит
16:21
КНДР показала на военном параде ракету нового типа
16:02
"Дела Нетаниягу - отвратительный конфликт интересов"
15:14
КНДР накануне Олимпиады провела военный парад
14:59
Эмираты пожертвовали Газе 2 млн. долларов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus