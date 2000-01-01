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Иран сделал новое заявление по поводу черного ящика Боинга 08.01 17:55   MIGnews.com

Иран сделал новое заявление по поводу черного ящика Боинга

У пилота самолета "Международные авиалинии Украины" (МАУ), разбившегося 8 января под Тегераном, не было связи с башней и диспетчером, а голос пилота идентифицировали после проверки черного ящика.

Такое заявление сделал глава иранской организации гражданской авиации Али Абедзаде, передает IRNA.

"Я не знаю причину задержки и проблему технической неисправности; причина аварии непонятна и не может быть объявлена до момента анализа информации с черного ящика самолета", – сказал он.

По словам Абедзаде, черный ящик передадут иранской авиакомпании, после чего его рассмотрит комитет по кризисному менеджменту авиакомпании. Более того он добавил, что в районе катастрофы якобы угроз никаких не было.

"Никаких комментариев о террористической атаке делать нельзя, пока не будет проведено исследование черного ящика", – подчеркнул он.

Абедзаде также добавил, что еще не определено, какой именно стране будет передан черный ящик, однако Иран не будет передавать его производителю лайнера.


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