08.01 17:55 MIGnews.com

Иран сделал новое заявление по поводу черного ящика Боинга

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У пилота самолета "Международные авиалинии Украины" (МАУ), разбившегося 8 января под Тегераном, не было связи с башней и диспетчером, а голос пилота идентифицировали после проверки черного ящика.Такое заявление сделал глава иранской организации гражданской авиации Али Абедзаде, передает IRNA."Я не знаю причину задержки и проблему технической неисправности; причина аварии непонятна и не может быть объявлена до момента анализа информации с черного ящика самолета", – сказал он.По словам Абедзаде, черный ящик передадут иранской авиакомпании, после чего его рассмотрит комитет по кризисному менеджменту авиакомпании. Более того он добавил, что в районе катастрофы якобы угроз никаких не было."Никаких комментариев о террористической атаке делать нельзя, пока не будет проведено исследование черного ящика", – подчеркнул он.Абедзаде также добавил, что еще не определено, какой именно стране будет передан черный ящик, однако Иран не будет передавать его производителю лайнера.