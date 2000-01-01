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Рухани: отрежем Америке ноги 08.01 17:15   MIGnews.com

Рухани: отрежем Америке ноги

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что не оставит без ответа ликвидацию главы "Аль-Кудс" генерала "Корпуса стражей исламской революции" Касема Сулеймани.

Соответствующее заявление он сделал 8 января.

"Вы в случае с генералом Сулеймани – отрезали руку. Мы же — отрежем вам ноги в нашем регионе", – пригрозил он.

По словам Рухани, американские власти не будут предпринимать дальнейших резких шагов против Ирана, если "решат действовать мудро".

"Если они мудры, то на этом этапе больше ничего не будут предпринимать. Мы ясно показали, что не будем отступать перед Америкой. Если она хочет совершить еще одно преступление, то должна знать, что наш ответ будет еще более решительным", - резюмировал он.


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