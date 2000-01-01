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Кипр `дал добро` на размещение групп быстрого реагирования | Фото:08.01 17:48   MIGnews.com

Кипр "дал добро" на размещение групп быстрого реагирования

Кипр на фоне растущей напряженности согласился разместить американские группы быстрого реагирования.

Соответствующий шаг необходим на случай, если будет необходимо эвакуировать американских дипломатов или гражданских в опасной зоне, передает The Times of Israel.

"Правительство дало согласие на временное размещение на Кипре подразделения быстрого реагирования, задачей которого будет эвакуация американских дипломатических миссий в регионе, а также граждан США, в случае необходимости", – рассказал официальный представитель правительства Кириакос Коушос.

По его словам, запрос был принят для проведения "исключительно гуманитарных операций".


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