08.01 17:48 MIGnews.com

Кипр "дал добро" на размещение групп быстрого реагирования

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Кипр на фоне растущей напряженности согласился разместить американские группы быстрого реагирования.Соответствующий шаг необходим на случай, если будет необходимо эвакуировать американских дипломатов или гражданских в опасной зоне, передает The Times of Israel."Правительство дало согласие на временное размещение на Кипре подразделения быстрого реагирования, задачей которого будет эвакуация американских дипломатических миссий в регионе, а также граждан США, в случае необходимости", – рассказал официальный представитель правительства Кириакос Коушос.По его словам, запрос был принят для проведения "исключительно гуманитарных операций".