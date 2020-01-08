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Иран отказывается передать Украине черные ящики Боинга 08.01 13:54   MIGnews.com

Иран отказывается передать черные ящики Боинга

Телеканал Sky News Arabia распространил сообщение о том, что иранская сторона отказывается передать “черные ящики” Боинга 737 компании Международные Украинские Авиалинии, рухнувшего после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране комании-производителю Боинг.

Ранее иранцы сообщили о том, что оба “черных ящика” найдены на месте катастрофы.

Независимо от того, соответствует эта информации действительности или нет, Иран, теоретически имеет право не передать черные ящики. Согласно международному законодательству, расследование авиационных катастроф проводит то государство, над территорией которого они произошли. На данный момент неясно, есть ли у Ирана возможно корректно считывать данные с черных ящиков. Он, однако, может делегировать это право другой стороне - например, России.

Это также порождает новую волну спекуляций о причинах катастрофы. Пресс-служба посольства Украины в Иране изменила на официальном сайте и в Facebook сообщение, в котором назывались предполагаемые причины произошедшего в Иране крушении самолета МАУ Boeing 737-800

В изначальной версии заявления указывалось, что крушение произошло по техническим причинам и исключалась версия теракта.

В измененной версии сообщения говорится, что все версии произошедшей авиакатастрофы, озвученные другими источниками, являются неофициальными.

Украинская авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" подтвердила факт произошедшей в Иране авиакатастрофы, в результате которой разбился украинский самолет Boeing 737-800 NG.

Сообщается, что лайнер вылетел из аэропорта Тегерана 06:10 по местному иранскому времени.

"Авиакомпания выражает искренние соболезнования семьям пострадавших в результате авиакатастрофы и сделает все возможное для оказания поддержки родственникам и близким пострадавших. Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", - говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.



Также в МАУ отметили, что разбившийся самолет 2016 производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года.

Также следует отметить, что самолет рухнул над промышленной зоной Тегерана, в которой расположены секретные ракетные исследовательские ракетные центры, военные заводы и склады ракет, прикрытые мощным поясом ПВО. Подробнее обб этом можно прочитать в материале "Опасности полетов над индустриальной зоной Паранд".


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