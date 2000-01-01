07.12 21:00 MIGnews.com

Нетаниягу призвал к прямым выборам премьер-министра

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В заявлении, опубликованном в Twitter в субботу, 7 декабря, премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал к прямым выборам премьер-министра между собой и Бенни Ганцем, председателем партии "Кахоль Лаван".Нетаниягу сказал, что "я за решение людей, не за что другое".Он также добавил, что "Кахоль Лаван" понимают угрозы и огромные возможности Ирана, которые присутствуют, и, тем не менее, они "не ставят национальные интересы во главу угла". Министр обороны и Нафтали Беннетт также выразил поддержку прямым выборам в в субботу, сказав, что "прямые выборы - это единственный способ принять решение и предотвратить третьи, четвертые и пятые выборы".