07.12 23:22 MIGnews.com

Эрдоган: Турция уйдет из Сирии при одном условии

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Турция не намерена выводить военных из Сирии до тех пор, пока об этом не попросит народ.Такое заявление сделал 7 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле."Все обвиняют Турцию из-за нашего военного присутствия в Сирии, но у нас есть один универсальный ответ, а именно: скажите сначала, у вас есть общая граница с Сирией? У нас есть общая граница с Сирией. Пока сирийский народ не скажет: "спасибо, вы уже можете уходить", мы не можем покинуть эту страну. Мы будем оставаться там до тех пор, пока территория не будет очищена от террористов", – отметил он.По словам Эрдогана, Турция не будет ни у кого в мире спрашивать разрешения на продолжение военных действий.